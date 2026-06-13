勝利の立役者だ。６月13日に『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が開催。第２試合で、J２・J３のWEST-AとWEST-Bが対戦。WEST-Bが吉尾虹樹の得点で１−０の勝利を収めた。鹿児島ユナイテッドFCの25歳MFは、この試合のプレーヤーオブザマッチに選出。賞金10万円を獲得し、試合後のフラッシュインタビューで「やばい、にやけが止まらない」と喜ぶ。 試合に関しては、「攻撃的に行こうという話のなかで、１点にとどまりま