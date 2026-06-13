6月10日、東京ビッグサイトに大きな歓声が響き渡った。観客の視線を集めたのは、真っ白なドレスに身を包んだ女優・橋本環奈だ。この日、開催されていたのは、経営者や著名人が集い、自らの挑戦や成功体験について語る大型ビジネスイベント『Climbers X LIVE 2026』。会場には多くの来場者が詰めかけ、橋本の登壇時にはひときわ大きな拍手と歓声が上がっていた。「各界の一線で活躍する方がセミナーに登壇しており、1日めには財