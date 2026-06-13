6月10日、東京ビッグサイトに大きな歓声が響き渡った。観客の視線を集めたのは、真っ白なドレスに身を包んだ女優・橋本環奈だ。

この日、開催されていたのは、経営者や著名人が集い、自らの挑戦や成功体験について語る大型ビジネスイベント『Climbers X LIVE 2026』。会場には多くの来場者が詰めかけ、橋本の登壇時にはひときわ大きな拍手と歓声が上がっていた。

「各界の一線で活躍する方がセミナーに登壇しており、1日めには財務大臣の片山さつきさん、お笑い芸人の又吉直樹さん、フリーアナウンサーの加藤シルビアさんなどが参加していました。橋本さんが参加した2日めには、プロバスケット選手の富樫勇樹さんや歌手の郷ひろみさんらも、会場を盛り上げていました。

ビジネスイベントと橋本さんの組み合わせは意外に感じられましたが、彼女にとってもこうした場は初めてだったようです。それでも、堂々とした受け答えや落ち着いた話しぶりはさすがで、これまで数々の大舞台を経験してきた貫禄を感じました」（芸能担当記者）

実際に会場を訪れた観客はこう語る。

「イベントは無料で参加できるので、事前に申し込みました。もちろん橋本さん目当てです。ビジネスパーソン向けのイベントということもあって、来場者は30代から50代くらいの男性が中心でした。会場はかなり広かったのですが、用意された席はすべて埋まり、一部では立ち見も出ていました。来場者は2000人前後はいたと思います。

橋本さんは、大胆なスリットの入った白いドレス姿で、着席してトークをしている際には、ちらりと美脚がのぞく場面もありました。肌のツヤが際立っていて、ステージ上では発光しているような存在感がありました。

トークでは『NHK紅白歌合戦』の司会を務めた際の舞台裏にも触れ、本番に向けてどれだけ準備を重ねるかが大切だと語っていました。ビジネスにも通じる内容で、会場の参加者も熱心に聞き入っていました。

とくに印象に残ったのは、『私は何ごとにも不安を感じない』『プレッシャーを感じないようにしている』といった趣旨の話です。言葉にすることで、自分を前向きに導いているそうですが、数々の大舞台を経験してきた橋本さんだからこそ、説得力がありました」

さすがの自信だ。