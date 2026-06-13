任期満了に伴い12月に行われる静岡・三島市長選に県議の伊丹雅治氏（50）が立候補を表明しました。三島市長選に立候補を表明した伊丹雅治氏（50）は、三島市議を経て2019年から県議を務め現在2期目です。会見では“稼げるまち”を掲げ、自主財源の強化を訴えました。（伊丹雅治氏）「豊かさや安心安全を守っていくためには、経済的な豊かさが必要であると思っています。だから私は稼げるまち、まちの稼ぐ力を高めていきたい。」三