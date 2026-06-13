山形県内のレギュラーガソリン、1リットルあたりの平均小売価格は176.2円で、前の週と比べ0.3円値下がりしました。翌週以降も大きな価格変動はない見込みです。資源エネルギー庁が10日に発表した最新の調査結果によりますと、6月8日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり176.2円で前の週より0.3円値下がりしました。全国平均より6.7円高く、全国で4番目の高値です。また、ハイオクは