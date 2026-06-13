○ブルージェイズ8−5ヤンキース●＜現地時間6月12日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが地区2位ニューヨーク・ヤンキースとの同地区3連戦を先勝。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、14号本塁打を放って勝利に貢献した。ブルージェイズは初回、2ヶ月ぶりの復帰を果たした4番アレハンドロ・カークが中越えの適時二塁打を放って先制。岡本がなおも二死二塁の好機で第1打席を迎えると、