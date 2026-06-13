＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞「1ホールで0.1打、0.1打だった感じ」と吉田優利はそう表現した。初日から積み重なった“あとちょっと”が、結果的に決勝進出へ届かなかった1打につながった。【写真】初々しい…高校時代の渋野日向子昨年は日本勢最上位の6位に入った吉田と馬場咲希のペア。今年も継続して参戦したが、なかなか歯車がかみ合わなかった。初日は難しいとされるフォア