12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、同日のDeNA戦でサヨナラ打を放ったロッテ・山本大斗について言及した。この日守備から途中出場した山本は、2−2の9回二死二、三塁と、サヨナラの好機で、宮城滝太が1ボールから投じた2球目の外角153キロストレートを捉え、ライト前にサヨナラ打。笘篠氏は「よく打ちましたね、サブロー監督も確率が上がればスタメンでどんどん