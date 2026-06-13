ダークトーンで引き締めた特別仕様車とはスバルは2026年4月2日、「クロストレック」に特別仕様車「Limited Black」を発表しました。内外装をブラックトーンで統一した個性的な仕様となっていますが、ベースモデルからどのような進化を遂げているのでしょうか。クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインと都会からアウトドアシーンまで幅広く活用できる多用途性を兼ね備