「次のワールドカップで点を取るのは僕です」。2023年7月、横浜FCからNECへの移籍が決まった小川航基は、ニッパツ三ツ沢球技場でこう宣言した。あれから約3年。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名に選出され、いよいよオランダ代表とのグループステージ初戦が2日後に迫ってきた。「日本代表に選ばれるんだ。ワールドカップに選ばれるんだ。ワールドカップでプレーするんだ。その思いを持って、僕は海外に行ったの