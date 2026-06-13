ワールドカップ戦士が語る（２）清武弘嗣インタビュー＠中編「2014年・ブラジル」◆清武弘嗣・前編＞＞「３人が偉大すぎて超えられなかった」2014年5月、アルベルト・ザッケローニ監督はブラジル・ワールドカップ本大会に臨むメンバーを発表し、清武弘嗣（ニュルンベルク／当時・以下同）は無事に23人のなかに選ばれた。だが、大会が始まっても出番は訪れず、チームも勝つことができない。ようやくピッチに立ったのは、すでに