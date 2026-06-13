共立メンテナンスは、「天然温泉 碧宝の湯 ドーミーイン小松」を7月3日に開業する。建物は地上8階建て。客室はシングル14室、レジデンシャル10室、ダブル105室、ツイン35室、トリプル5室、ユニバーサルツイン2室の計6タイプ171室を備える。睡眠ととのいルームも導入する。湯号「碧宝の湯」は、碧玉の産地として知られる小松市にちなんで社内公募で決定した。館内には、天然温泉の内風呂と外気風呂のほか高温ドライサウナや水風呂を