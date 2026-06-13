ワールドカップ戦士が語る（２）清武弘嗣インタビュー＠前編「2014年・ブラジル」サッカー王国で行なわれた2014年のブラジル・ワールドカップ。イタリア人指揮官のアルベルト・ザッケローニ監督に率いられた当時の日本代表は、香川真司（マンチェスター・ユナイテッド／当時・以下同）、本田圭佑（ミラン）、岡崎慎司（マインツ）らヨーロッパでプレーするスター選手を数多く揃え、「史上最強」の呼び声が高かった。人気も実力