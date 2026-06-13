前日は左膝の炎症で交代していた【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地で行われるホワイトソックス戦に臨む。試合開始約3時間前にスタメンが発表され、大谷翔平投手の名前はなかった。デーブ・ロバーツ監督が事情を説明した。大谷は前日の敵地パイレーツ戦で13号を放つなど、登板翌日でも4出塁の活躍を見せていたが、7回に代打を送られて途中交代。球団は「左膝の炎