北中米W杯のグループリーグ初戦・オランダ戦を2日後に控えて行われたナッシュビルでの練習。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は静かな口調の中にも大舞台への高揚感と勝利への強い意志をにじませた。日本は主将として長らくチームを牽引してきたMF遠藤航が負傷でチームを離脱し、苦しい状況に置かれている。それでも中村は「キャプテンとして引っ張ってきてくれたので、ここで離脱というのは難しいけど、本当にやるしかな