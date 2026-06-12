第175回芥川賞・直木賞の候補作が11日付で発表され、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭の小説「青天」がノミネートされたことが明らかになった。 「青天」はアメリカンフットボール部に所属する高校生を描いた作品。これまでエッセーを手掛けてきた若林の初めての小説作品となる。 なお、直木賞にお笑いタレントの作品がノミネートされるのはこれが初めて。過去には、第164回と第170回