Areeam（アリーム）Disney Collection「ミニーマウス」のチェリーコレクションが2026年5月29日（金）に発売されます。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】ミニーシェイプがさりげない大人ファッションAreeamにミニーのアイテムが新登場。チェリーの中にミニーシェイプがさりげなく忍ばせられた、遊び心のあるデザインです。トレンド感のあるペプラムブラウスが登場。軽やかに広がるティアードスカートと合わせたセットアップ