「AUMOVIO」として初のイベント出展コンチネンタルグループのオートモーティブ部門が分社化されて誕生した独立企業「AUMOVIO（オモビオ）」は、2025年秋にフランクフルト証券取引所へ上場を果たし、日本国内でも同年11月より新社名での体制を本格化させています。その同社が、パシフィコ横浜で2026年5月末に開催された「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展。初めてAUMOVIOの名を冠したブースを展開しました。