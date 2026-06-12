裁判のやり直しをめぐる制度の改正について、12日、衆議院の法務委員会で法案が可決しました。改正に向けては証拠開示のあり方などをめぐり議論は大もめに…可決された法案にも議論の余地が残されています。（委員会の採決）「原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は修正議決すべきものと決しました。」再審＝裁判をやり直す制度を見直す「刑事訴訟法改正案」が、12日、衆院法務委