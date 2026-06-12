清水エスパルスは12日、サンフレッチェ広島FWジャーメイン良の完全移籍加入を発表した。1995年4月19日生まれの31歳は流通経済大柏高、流経大を経て、18年に仙台に加入した。その後、横浜FC、磐田への移籍を経験すると、25年から広島でプレー。百年構想リーグでは16試合3得点を記録していた。また25年のE-1選手権で日本代表デビューを飾ると、初戦香港戦で4得点のインパクト。大会通算5得点を記録してチームの優勝に貢献し、自