東京メトロは、銀座線でワンマン運転を6月27日から開始する。ワンマン運転では、運転士が運転席のモニターで乗客の乗り降り状況を確認する。ホームドアに支障物検知センサーを設置するほか、車両とホームの間が広く開いている箇所には可動ステップを設置し、乗客の踏み外しや転落防止を図る。車内で異常が発生した場合は運転士か総合指令所の指令員が通話機能付きの車内非常通報器で状況を把握し対応する。東京メトロでは、丸ノ内