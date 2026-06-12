山形市で職業訓練所や保育園などを運営していた企業が経営悪化により破産手続きの開始決定を受け、負債総額は約1億5500万円に上ることが分かりました。帝国データバンクによりますと、山形市穂積の「セラフィム」（原田和広代表）は6月4日、山形地裁から破産手続き開始決定を受けました。負債は約1億5500万円です。同社は2002年に設立され、職業訓練所の運営を中心に、就労支援サービスや保育園、シェアハウスの運営な