レンブラントホテル札幌は、「レンブラントリゾート知床」を5月1日にリブランドオープンした。旧知床ノーブルホテル。レンブラントホテルグループのリゾートホテル専門ブランド「レンブラントリゾート」の初の施設となる。建物は7階建て。客室は洋室19室、和室12室、和洋室13室、露天風呂付特別室4室の全48室を設ける。全室でバスとトイレを分離し、一部客室には露天風呂を備える。館内にはロビーラウンジ、展望大浴場、サウナ、展