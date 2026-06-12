物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、夏のハワイ気分を味わえる新メニューを取りそろえた「ハワイフェア」を7月9日から期間限定で実施します。焼肉きんぐが「ハワイフェア」を行うのは初めてです。【えー！】有名店監修のスイーツも？遊び心ある新メニューも！期間限定メニューを全部チェック！先行販売22店舗のリストも！同フェアでは、フルーティーなBBQソースが特徴の「厚