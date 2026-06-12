民間の信用調査会社の調べによりますと、5月、県内での企業倒産は7件で、5月の倒産としては過去10年で最も多かったことがわかりました。東京商工リサーチ徳島支店によりますと、5月の県内における企業倒産は7件でした。2025年の同じ月に比べ2件増え、5月の倒産としては過去10年で最も多くなっています。負債総額は4億4500万円で、前の年の同じ月より9500万円増加しました。業種別では、サービス業が3件、小売業が2件、