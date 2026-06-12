開発、生産は中国のホンダが担当4月16日に発売された4代目『ホンダ・インサイト』。クロスオーバーSUVを名乗り、歴代初のEVモデルとなる。開発、生産は中国のホンダが担当し、日本へ輸入される形だ。【画像】中国から輸入されるクロスオーバーSUV！4代目『ホンダ・インサイト』全88枚1999年に登場した初代インサイトは、ホンダ初の量産ハイブリッドカーとして登場。リアホイールを覆うスタイルが特徴的な、3ドアの意欲的なモデル