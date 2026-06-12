韓国代表が北中米W杯初戦チェコ代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。FWソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)、MFイ・ガンイン(パリSG/フランス)、DFキム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)らとともにFC東京に所属するGKキム・スンギュがスターティングメンバーに名を連ねた。キム・スンギュとともにJリーグから選出されている鹿島DFキム・テヒョンはベンチスタートとなっている。韓国は初戦でチェコと対戦。18日(