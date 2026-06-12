世の中を見ていると、リアルでもネットのなかでも、みんな何かしら誰かと仲良くしているように見えませんか？しかしそうやって見えているものはごく一部のものかもしれません。みんながみんな、本当に友達がいるのでしょうか。『本当に友達がいない人っている？』子育てに追われているなかで、ふと「私、友達いない……かも」なんて感じたことはありませんか？もちろん、「ない」と答えるかたもいるでしょうが、投稿者さんと同