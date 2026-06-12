今週(2026年6月5日〜6月7日)の映画動員ランキングは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が3週連続で1位をキープ。5位『箱の中の羊』までは順位変動なしで、上位陣の安定感が際立つ結果に。新作組は、6位になにわ男子・高橋恭平さん主演の『山口くんはワルくない』、7位『マスターズ・オブ・ユニバース』、10位『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』の3作品が初登場した。今週末に何を観るか迷