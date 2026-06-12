ロッテ・佐藤都志也がサヨナラ打「日本生命セ・パ交流戦 2026」は11日に6試合が行われ、パ・リーグ6球団が全勝した。今季の交流戦はパ・リーグが53勝30敗4分となり、残り試合を待たずして4年連続の勝ち越しが決まった。オリックスはヤクルトに4-2で勝利し、今季5度目の同一カード3連勝を飾った。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手は7回4安打1失点（自責点0）5奪三振の好投で6勝目。打線は5回、平沼翔太外野手と杉澤龍外野手