第2打席で13号を放つなど4打席4出塁だった【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）好調なチームに突如として暗雲が立ち込めた。ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、7回に「左膝の炎症」により途中交代した。先発左腕の負傷降板に続く“悪夢”も、LA放送局も沈痛な声を上げている。この日はバットで圧倒的な存在感を放っていた