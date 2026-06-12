カヌーを楽しむ様子府中湖カヌー競技場 香川県坂出市の府中湖カヌー競技場で6月14日、カヌーの体験会が行われます。午前9時～午後4時（午後3時半に最終受付）、参加料金は1人500円です。 カヌー、ライフジャケット、パドルを無償で貸し出します。希望者は、ぬれてもいい服 （水着やラッシュガードなど） と靴 （サンダルやウォーターシューズなど）、眼鏡バ