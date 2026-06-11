フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。6月11日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、ウクライナでの取材を終えて帰国した日本文学者・ロバート キャンベルが、「国のイメージと歴史教育が生む分断」について語った。 ロバート キャンベル「先週、ウクライナから帰って来て翌朝、ここで報告させてもらったんで