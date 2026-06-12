W杯グループリーグ初戦のオランダ戦を3日後に控えた中で、主将のMF遠藤航(リバプール)がまさかの離脱。日本代表DF菅原由勢(ブレーメン)の胸にも、さまざまな感情が去来した。「驚きというか、悲しみもあるし、寂しさもある。いろんな感情がミックスされている」。練習後、ミックスゾーンにやってきた菅原は伏し目がちにそう言った。無理もない。遠藤はこの数年間、日本代表の中心としてチームを支えてきた存在だ。しかもリバプー