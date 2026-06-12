赤いケープをまとい、議会の開会式で国王演説を聞く貴族院（上院）議員たち。世襲議席の完全撤廃以降は700人強の一代貴族と26人の聖職貴族で構成される数百年の伝統を持つ英国貴族院で世襲議席撤廃という歴史的大転換が起きていた！ 議会政治の母国が築き上げてきた、貴族院の深淵なる世界をのぞくと、浮き彫りになったのは日本の政界のいびつすぎる姿だった！？【表】イギリス議会の主な権限など【貴族院から消えた世襲議員の枠