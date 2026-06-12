普段との投球の違い…新井宏昌氏がカーブの制球を指摘【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）好投が白星に結びつかなかった。ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げて6安打、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容で、防御率は1.06となった。リードを保ったまま降板したが、救援陣が崩れて逆転負け。7