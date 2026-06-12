イラストレーターの片倉さくらさんの漫画「1型糖尿病あるある」（全4話）が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む長年「1型糖尿病」と付き合っている作者は、日々の血糖コントロールが欠かせません。作者が実体験を元に描く「外食時にやりがちなこと」や、「仕事中に困る瞬間」など、日常生活での「あるある」エピソードとは…。読者からは「これは共感」「私はこんな『あるある