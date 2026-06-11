長崎の岩崎悠人が入籍発表サッカーJ1のV・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が11日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループHKT48の元メンバーで俳優の山下エミリーと入籍したことを報告した。ファンからは祝福の声が相次いでいる。岩崎は「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と投稿。「岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動