長崎の岩崎悠人が入籍発表

サッカーJ1のV・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が11日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループHKT48の元メンバーで俳優の山下エミリーと入籍したことを報告した。ファンからは祝福の声が相次いでいる。

岩崎は「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と投稿。「岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります」と抱負を語ると、「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。

11日に28歳の誕生日を迎えたばかりの岩崎は、年代別の日本代表に選出されてきたスピードスター。2017年に京都でJリーグデビューを果たすと、湘南や鳥栖でもプレー。今季からJ1長崎に加入している。22年にはE-1選手権に挑む日本代表に選出。1試合に出場している。

岩崎の投稿には、J1長崎の公式や同僚のJリーガーから祝福が集まった。一方の山下も、岩崎と同様の文章を自身のインスタグラムに投稿。添えられた写真には、後ろ向きで花束を抱えた岩崎の腕を抱く姿や、2人でサングラスをかけて並ぶ姿などが収められている。

SNS上のファンからは「お昼にいいニュース 岩崎おめでとう」「誕生日に結婚報告！おめでとうございます」「奇跡のふたりすぎてニヤニヤが止まらない」「HKTオタク兼長崎サポのワイ、色々と衝撃過ぎ」「元アビスパの岩崎と元HKTのエミリーが結婚してて胸熱」「結婚ですか！しかも元アイドルとは」「めでたいけど驚きのほうが大きすぎて落ち着かない」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）