「地元の公立中学校が荒れている」「子どもにより良い教育を受けさせたい」などの理由で中学受験をするケースが増えています。【豆知識】知らない人は多い…これが「中学受験」の意外なメリット＆デメリットです！そもそも、中学受験に向く子、向かない子にはどのような特徴があるのでしょうか。中学受験のメリットも含め、個別指導塾を運営するやる気スイッチグループ（東京都中央区） スクールIE運営本部 担当次長の長山和史さ