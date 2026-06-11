スカイマークは、東京/羽田〜神戸線で6月に臨時便を運航する。6月13日・19日・20日・26日・27日にそれぞれ1往復2便、計10便を運航する。運航日には定期便を含め1日計7往復を運航することになる。航空券の販売は、5月28日午前11時から開始している。■ダイヤSKY911東京/羽田（11：15）〜神戸（12：30）／6月13日・19日・20日・26日・27日SKY910神戸（13：15）〜東京/羽田（14：30）／6月20日SKY912神戸（13：45）〜東京/羽田