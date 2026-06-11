元福井テレビでフリーアナウンサーの佐橋嬉香（30）が11日、自身のSNSを更新。第1子を妊娠したことを報告した。佐橋は「お世話になっている皆様へ」と書き出すと「私事ではありますが、本日のラジオでご報告させていただいた通りこの度第一子を授かりました」と伝えた。現在は安定期に入っており、体調と相談しながら仕事をしている状態だという。続けて「担当させていただいている朝のラジオ番組は今月末まで、その後は産