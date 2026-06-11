6月9日、女優の有村架純が自身のInstagramを更新。雑誌のオフショットを公開し、話題となっている。「有村さんんは、写真とともにメッセージで雲の絵文字を添えていました。ファッション誌『InRed（インレッド）』のオフショット写真なのでしょう。すっぴんのように見えるナチュラルメイクをした有村さんの、柔和な表情と上品なコーディネートに、SNSでは称賛する声が寄せられています」（スポーツ紙記者）コメント欄には、