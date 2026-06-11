警察の仕事を学ぼうと大分県日田市の幼稚園児が11日、警察署を訪れ、パトカーや白バイに乗って目を輝かせていました。 【写真を見る】「前の人止まりなさい」サイレン鳴らし、無線マイクで警告幼稚園児が地元警察署で仕事体験 日田市の三芳幼稚園では、社会体験学習の一環として年中の園児51人が11日、2つのグループに分かれて日田警察署を見学しました。 子どもたちは敬礼の仕方や警察の仕事について学んだあと