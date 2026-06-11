京都・宮津市にある日本三景の一つ「天橋立」に10日、クマ1頭が出没し、宿泊施設などが立ち並ぶ一角に逃げ込みましたが、捕獲されました。10日午後4時半ごろ、「天橋立でクマが出て松並木の方に走っていった」と警察に通報がありました。警察などが天橋立を封鎖したところ、クマは現場を走り回ったり、海を泳いだりして、宿泊施設などが立ち並ぶ一角に逃げ込みました。その後、午後11時前に京都府が委託した民間業者が麻酔銃2発を