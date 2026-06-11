全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜萩石見・佐賀線の「ユース」運賃を期間限定で引き下げる。「ユース」運賃は、12歳以上25歳以下のANAマイレージクラブ会員を対象とした運賃で、搭乗当日午前0時から購入できる。6月1日から9月17日までの搭乗分を対象に、運賃を引き下げる。8月1日から17日までの設定はない。片道最低運賃は、東京/羽田〜萩石見線が12,100円、東京/羽田〜佐賀線が13,200円。羽田空港の旅客施設使用料は別途必要とな