2015年、闘病中の垣原賢人を支援するプロレスの大会で、バラモン兄弟と対戦する菊田早苗【連載・1993年の格闘技ビッグバン！】第61回立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA（総合格闘技）をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。前回につづき、「寝技世界一決定戦」アブダビ・コンバットで優