2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』超豪華出演者第5弾発表ゲストモデルに、透明感あふれる洗練された“女神級”のビジュアルで、女子高生のためのNo.1メディア『Seventeen』専属モ