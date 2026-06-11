フンヌ・エアは、岡山〜ウランバートル線で9月のシルバーウィークにチャーター便を運航する。運航日は岡山発が9月19日、ウランバートル発が9月23日。機材はビジネスクラス6席とエコノミークラス92席の計98席を配置した、エンブラエルE190型機を使用する。JTB（ジェイティービー）や山陽新聞旅行社がツアーを販売している。旅行代金は2名1室で338,000円から。■ダイヤMR岡山（08：00〜12：00）〜ウランバートル（12：00〜16：00）