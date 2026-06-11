V・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が自身の公式SNSを通じて結婚を発表した。お相手は元HKT48の山下エミリーさん。岩崎は1998年6月11日生まれの現在28歳。2017年に京都橘高校から京都サンガF.C.へ入団しプロキャリアをスタートさせると、その後は北海道コンサドーレ札幌や湘南ベルマーレ、ジェフユナイテッド千葉でもプレーし、サガン鳥栖に在籍していた2022年には日本代表デビューを飾った。アビスパ福岡を経て、今年から